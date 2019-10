Bretten – Autofahrer missachtet Vorfahrt von Radfahrer – ein Leichtverletzter

Anzeige

Bretten (ots) – Als ein 65-jähriger Ford-Fahrer am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr, von der Melanchthonstraße in den Silcherweg abbiegen wollte, übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei einen Radfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der 26-jährige Radfahrer war auf dem Schutzstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer, der keinen Radhelm trug, glücklicherweise nur leicht am Kopf verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Andreas Stäble, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4391539