Bretten- Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Anzeige

Bretten (ots) – Ein 31-jähriger Opel-Fahrer hat am Freitag gegen 2 Uhr in der Apothekergasse einen Wendeversuch unternommen. Dabei beschädigte er eine Hauswand. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sprach den Verursacher an. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der 31-Jährige davon. Die inzwischen verständigten Beamten des Polizeireviers Bretten konnten den Flüchtigen in der Weißhofer Straße stellen. Nicht nur dass der Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von über 2,2, Promille ergab, er ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4316397