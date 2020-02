Bretten – Diebe dringen über das Dach in Firma ein

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr über das Dach in eine Firma in der Gewerbestraße im Industriegebiet Gölshausen eingedrungen. Dabei richteten die Diebe einen Sachschaden von ca. 30.000 Euro an.

Die Eindringlinge verschafften sich über das Dach gewaltsam Zutritt in die Firma. In Inneren wurde ein Tresor umgeworfen und auf der Rückseite aufgeflext. Ob anschließend etwas aus dem Tresor entnommen wurde konnten noch nicht geklärt werden. Aus einer aufgefundenen Transportbox stahlen die Diebe eine Vielzahl von fertiggestellten „Wafern“. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber die am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen im Industriegebiet von Gölshausen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252-50460 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4528566 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4528566