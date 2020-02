Bretten – Einbrecher von Eigentürmer überrascht und geflüchtet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnacht drang ein bislang unbekannter Täter in zwei Garagen eines Anwesens Im Weißhofer Grund in Bretten-Gölshausen ein.

Der Einbrecher betrat um 03.20 Uhr das Grundstück und hängte mit einem Tuch den Bewegungsmelder ab. Anschließend ging er in beide Garagen und durchsuchte die dortigen Schränke mit Werkzeug. Danach ging der Unbekannte auf die Terrassentür des Einfamilienhauses und leuchtete mit einer Taschenlampe in das Wohnanwesen. Durch Zufall bemerkte dies die Hauseigentümerin und schaltete das Licht ein. Hierauf flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

