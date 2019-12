Bretten – Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Bretten eingebrochen. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Einbrecher vermutlich zwischen 18 und 07 Uhr die Scheibe einer Terrassentür des in der Falkenstraße gelegenen Gebäudes. Nachdem sie hierdurch die Tür öffnen konnten, betraten sie das Haus. Offenbar ließen die Einbrecher jedoch im weiteren Verlauf von ihrem Vorhaben ab, da die Räume augenscheinlich nicht durchsucht wurden. Ob die Diebe dennoch etwas mit sich genommen haben, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4458965 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4458965