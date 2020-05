Exhibitionist an Straßenbahnhaltestelle in Bretten unterwegs

Anzeige

In schamverletzender Weise hat sich am Freitagabend ein 35-jähriger Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in Bretten verhalten. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte eine 57-jährige Frau gegen 17 Uhr mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Als sie hierfür an der Straßenbahnhaltestelle Rechberg zum hinteren Bereich der Haltestelle lief, wurde sie dort auf den 35-Jährigen aufmerksam, der im dortigen Wartehaus saß.

Der Mann hatte dort seine Hose heruntergelassen und spielte mit der Hand in der Unterhose an seinem Geschlechtsteil. Daraufhin lief die Frau schnell weiter und verständigte die Polizei.

Von der Polizei festgenommen

Im weiteren Verlauf fuhr die 57-Jährige ebenso wie der 35-Jährige mit der Straßenbahn in Richtung Mühlacker, wobei der Mann die Straßenbahn in Kleinvillars verließ. Hier konnte der 35-jährige Deutsche kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

ots/BNN