Bretten – Gartenhütte in Brand gesteckt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag eine Gartenhütte in Bretten in Brand gesteckt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen setzten die Täter gegen 22:30 Uhr die in der Bahnhofstraße auf einer Grünfläche gelegene Gartenhütte in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Gartenhäuschen über, bevor die Flammen von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

