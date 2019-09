Bretten / Gölshausen – Einbruch in Firma

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Diebe brachen in der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 18:00 Uhr, in eine Firma in der Gewerbestraße ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang und fuhren mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf das Gelände. Im Anschluss drangen sie gewaltsam in eine Halle ein und entwendeten daraus mehrere kleine Baumaschinen, Katalysatoren und anderes dort gelagertes Material. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07252 50460 an das Polizeirevier Bretten.

