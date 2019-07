Bretten- Golf-Fahrerin begeht mehrere Straßenverkehrsgefährdungen- Zeugen gesucht

Anzeige

Bretten (ots) – Eine Golf-Fahrerin hat am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr mehrere Straßenverkehrsgefährdungen begangen. Eine Ford-Fahrerin ist am auf der B293 von Berghausen nach Jöhlingen unterwegs gewesen. Am „Jöhlinger Buckel“, überholte sie auf der dreispurigen Straße einen Lastwagen, als hinter ihr der weiße Golf, besetzt mit der Fahrerin und einem Beifahrer, sehr dicht auffuhr. Während die Fiesta-Lenkerin dann in der Folge im zweispurigen Bereich einen Kleintransporter überholte, gab die Golf-Fahrerin Gas und überholte ihrerseits den Fiesta, so dass alle drei Fahrzeuge zeitweise nebeneinander fuhren. Ein vor dem Transporter fahrender Motorradlenker wurde dann von dem Golf beim Einscheren so geschnitten, dass er stark abbremsen musste und ins Schleudern geriet. Anschließend fuhr der Golf weiter, überholte mit überhöhter Geschwindigkeit in der 70er Zone bei Dürrenbüchig, fuhr über die Linksabbiegerspur und anschließend über die Sperrfläche. An der Ampelkreuzung B293/B35 bei Diedelsheim stieg der Beifahrer aus dem Golf und ging zum Fiesta, nahm das Handy des Beifahrers an sich und löschte die Aufnahmen, die dieser von dem Geschehen gemacht hatte. Zeugen der Vorfälle, insbesondere der Fahrer des Kleintransporters, der Motorradfahrer und Entgegenkommende, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter Telefon 07252 50460, zu melden.

