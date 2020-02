Bretten – Junge Frau von Unbekanntem sexuell belästigt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Von einem bislang Unbekannten wurde eine 18-Jährige Dienstagabend in Bretten sexuell belästigt. Die junge Frau war mit der Straßenbahn von Karlsruhe kommend, gegen 22:45 Uhr an der Haltestelle Kupferhälde ausgestiegen. Nachdem sie durch die Bahnunterführung gegangen war und auf die Rincklinger Straße einbog, bemerkte sie eine Person hinter sich. Als sie sich umdrehte sah sie einen Mann, der sehr nahe bei ihr stand. Sie drehte sich um und ging in Richtung Rincklingen weiter. Plötzlich spürte sie eine Hand an ihrem Intimbereich und gleichzeitig eine Hand an ihrer Schulter. Sie drehte sich wieder um und schrie den Mann an, der mit heruntergelassener Hose vor ihr stand. Als die 18-Jährige ihr Mobiltelefon aus der Tasche nahm, flüchtete der Unbekannte durch die Bahnunterführung.

Er wird als ca. 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Untersetzte Figur, kurze dunkle Haare und Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer hüftlangen Jacke und Jeanshose.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4531403 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4531403