Bretten – Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Bahnhof Bretten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend gerieten am Bahnhof Bretten zunächst mehrere Personen in einen verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 20:15 Uhr stiegen drei männliche Personen am Bahnhof aus einer eingefahrenen Straßenbahn der Linie 4 und gerieten im Bereich des Gleises 1 in eine verbale Streitigkeit mit einem 17-Jährigen. Während dieser Streitigkeit fingen sie an, den Heranwachsenden zunächst zu schubsen. Anschließend schlugen sie auf ihn ein. Ein 18-Jähriger, der dem jungen Mann zu Hilfe eilte, wurde ebenso mit Fäusten angegangen. Nachdem ein Zeuge die Polizei alarmierte, flüchteten die drei Täter. Die beiden 17- und 18-Jährigen wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen besteht offenbar eine Vorbeziehung unter den Kontrahenten. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Markus Beckert, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 – 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4493864 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4493864