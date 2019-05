Anzeige

Am Mittwoch, gegen 19.05 Uhr, wurde ein 52-Jähriger Pkw-Fahrer mit einem Promillewert von etwa 2,7 in der Eppinger Straße in Bretten gestoppt. Eine Streife wurde auf den alkoholisierten Autofahrer aufmerksam. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden nach der Durchführung des Alkoholtest einbehalten. ots/BNN