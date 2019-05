Bretten – Rund 30 Schülerinnen und Schüler reagieren erneut auf Eichenprozessionsspinner

Anzeige

Bretten (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Stadt Bretten

Nachdem es bereits am Freitagmittag an zwei Schulen in der Brettener Max-Planck-Straße wegen dem Eichenprozessionsspinner zu Evakuierungsmaßnahmen kam, dürften am Montagvormittag erneut rund 30 Schülerinnen und Schüler der Realschule von den giftigen Brennhaaren des Insekts betroffen gewesen sein. Derzeit ist erneut ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst im Schulzentrum „im Grüner“ im Einsatz. Erneut zeigen die Kinder leichte bis mittlere allergische Reaktionen auf den Eichenprozessionsspinner. Die betroffenen Kinder werden vorsorglich ärztlich betreut. Vier Kinder hyperventilierten, wohl auch einhergehend mit der entstandenen Aufregung, und wurden für kurze Zeit gar ohnmächtig. Weiter werden alle Schüler der beiden Schulen in die Sporthallen evakuiert. Eltern sollen – soweit möglich – ihre Kinder im Sportzentrum „im Grüner“ abholen. Für heute ist der Schulbetrieb eingestellt. Alle Schüler werden, bis sie abgeholt werden, durch die Lehrer betreut. Die Stadt Bretten hat unter 07252/921 921 eine Notfall- und Krisen-Hotline für Eltern und Betroffene eingerichtet. Die Ursache des erneuten Ausbruchs der allergischen Reaktionen wird im Moment darin vermutet, dass die Härchen der Eichenprozessionsspinner am Freitag und am Wochenende durch den Wind in die Schul- und Klassenräume geweht wurden. Beide Schulgebäude werden nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen professionell gereinigt.

Frank Otruba, Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Susanne Maske, Presseamt der Stadt Bretten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4275261