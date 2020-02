Bretten – Sachbeschädigung an S-Bahn Haltestelle

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen Schaden von mehreren hundert Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Flehingen an. Zwei Glasscheiben der Fahrradunterstellplätze an der S-Bahn Haltestelle Flehingen wurden zerstört. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4509538 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4509538