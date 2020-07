Bretten – Traktor verunfallt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, gegen 08:45 Uhr, ereignete sich im Salzhofen in Bretten ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Frau befuhr mit einem Traktor mit landwirtschaftlichem Holzanhänger einen Feldweg mit starkem Gefälle. Als sie zu weit nach links geriet und vom Feldweg abkam, wollte sie gegenlenken. Der voll beladenen Hänger fuhr daraufhin auf den Traktor auf und sowohl der Traktor als auch der Anhänger kippten um. Die im Fahrerhaus befindliche 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Traktor als auch der Hänger mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

