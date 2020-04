Bretten – Vorfahrtsverletzung mit leicht verletzter Person

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend im Kreuzungsbereich der Hans-Sach-Straße / Hirschstraße in Bretten. Dabei wurde die 35-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Gegen 17:20 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Seat die Hirschtraße in Richtung Melanchthonstraße. Im Kreuzungsbereich Hans-Sachs-Straße / Hirschstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Polo-Fahrers. Durch die Kollision wurde die 35-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und mit dem verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4562059 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4562059