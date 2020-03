Bretten – Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung vor Kino gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 19:30 Uhr kam es vor einem Kino in der Straße „Am Gottesackertor“ in Bretten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 13-jähriger Junge wurde von einem bislang unbekannten Jugendlichen mit mehreren Schlägen attackiert, so dass er zu Boden stürzte. Offenbar kamen dem Jungen Freunde und Passanten zu Hilfe. Dem Täter gelang jedoch die Flucht. Als der Junge im Anschluss zu Hause eintraf, erfuhr der Vater von der gefährlichen Körperverletzung. Dieser suchte gemeinsam mit dem Jungen einen Arzt auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Offenbar hatte der Beschuldigte den Jungen, welcher mit mehreren Freunden einen Kinofilm besuchte, bereits im Kinosaal angesprochen und wollte zunächst dessen Popcorn oder Geld. Der 13-Jährige kam den Forderungen nicht nach. Daraufhin verschwand der Jugendliche zunächst. Erst nach dem Film trat der Tatverdächtige wieder in Erscheinung. Er soll den 13-Jährigen in den „Schwitzkasten“ genommen haben. Der Junge konnte sich befreien. Anschließend kam es zu der gefährlichen Körperverletzung.

Der jugendliche Tatverdächtige konnte wie folgt beschreiben werden: – etwa 16-17 Jahre alt – zwischen 170 cm und 175 cm groß – trug eine dunkle Jeans, eine hellere Jeansjacke und vermutlich Schuhe der Marke „Nike“ – „ausländisch aussehender Typ“ – spricht sehr gut Deutsch

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07252/5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

