Bretten – Zwei Brände in Brettener Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen in der Innenstadt von Bretten einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro verursacht, indem er gleich an zwei nahe beieinanderliegenden Örtlichkeiten Feuer legte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei setzte der Täter vermutlich gegen 06:45 Uhr eine am Marktplatz vor einem Gebäude stehende Klimaanlage in Brand. Von dort aus breiteten sich die Flammen bis an das Dach des zurzeit unbewohnten Wohn- und Geschäftshauses aus, bevor der Brand nach etwa 20 Minuten Uhr von der durch Anwohner alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Mutmaßlich direkt nach der ersten Brandlegung entzündete der Unbekannte zudem in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort das Textilnetz eines Baugerüstet in der Weißhofer Straße. Hier wurde das Feuer rasch bemerkt und konnte von einer Pflegedienstmitarbeiterin mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gehen die Ermittler in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Das Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz wurde bereits am 04. Juli 2020 durch eine vorsätzliche Brandlegung beschädigt und ist seither unbewohnt. Der damalige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft und kommt daher für die aktuellen Fälle nicht als Täter in Frage.

