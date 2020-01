Bruchsal – 12-Jähriger übersieht beim Straße überqueren Auto

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mittelschwere Verletzung zog sich ein 12 Jahre alter Junge am Freitagabend auf der Markgrafenstraße in Bruchsal zu, als er hinter einem Linienbus die Fahrbahn überquerte.

Gegen 18:20 Uhr läuft der Schüler hinter dem an einer Bushaltestelle stehenden Linienbus auf die Straße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. In der Folge wird er von dem in der Gegenrichtung in Richtung Bruchsal fahrenden Jaguar seitlich erfasst. Dabei wird sein rechter Fuß vom Vorderrad überrollt.

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Jungen in die Kinderklinik. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 800 Euro.

