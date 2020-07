Bruchsal – 5 km Stau nach Auffahrunfall auf BAB 5

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls der sich am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 5, Höhe Bruchsal ereignet hat.

Der 19-Jahre alte Unfallverursacher fuhr kurz nach 16:30 Uhr, mit seinem 3,5-Tonner auf der A 5 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Anschlussstelle Bruchsal erkannte er das Stauende zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Klein-Lkw Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es bildete sich ein Stau bis zu 5 km länger.

