Bruchsal – 68-Jähriger belästigt 12-Jährige in Hallenbad

Bruchsal (ots) – Ein 68 Jahre alter Mann zeigte sich am Sonntagnachmittag in einem Bruchsaler Hallenbad offenbar mehrmals in unsittlicher Art und Weise einem 12-Jährigen Mädchen. Als dessen Mutter darauf aufmerksam geworden war, verständigte sie die Polizei. Inzwischen führt das Kriminalkommissariat Bruchsal die weiteren Ermittlungen wegen dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

