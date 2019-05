95-Jähriger betrogen: Festnahme nach Verlust von 30.000 Euro

Anzeige

Ein 95-Jähriger wurde über mehrere Monate von zwei Betrügern um 30.000 Euro gebracht. Laut Polizei Karlsruhe fiel der ältere Herr auf zwei Männer rein, die seit zwei Jahren in seinem Haus handwerklich tätig waren.

Die Arbeiter behaupteten Ende letzten Jahres, dass sie von anonymer Seite wegen Schwarzarbeit angezeigt wurden und drängten den Senior, sich an der angeblichen Geldstrafe zu beteiligen. In den darauffolgenden Monaten übergab der 95-Jährige mehrfach Bargeld in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro.

Am Dienstag forderten die Betrüger schließlich weiteres Bargeld zur Begleichung fiktiver Steuerschulden. Das Geld hatte der Mann nicht im Haus, weshalb er es in seiner Haubank abheben wollte. Dort kam den Mitarbeitern der Vorgang verdächtig vor und sie informierten die Polizei.

Zufällige Festnahme

Polizeibeamte suchten den 95-Jährigen zu Hause auf, um mit ihm zu sprechen. Dabei offenbarte sich der Betrug. Noch während der Anwesenheit der Polizisten klingelte zufälligerweise der 36-jährige Betrüger an der Wohnungstür, um das geforderte Geld abzuholen. Die Beamten reagierten umgehend und nahmen den Mann vorläufig fest.

Ermittlungen dauern an

Aktuell ist der Beschuldigte, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.