Bruchsal / A5 – Auseinandersetzung unter LKW-Fahrern endet mit Stichverletzung

Bruchsal / A5 (ots) – Eine Auseinandersetzung unter LKW-Fahrern endete am Samstagabend mit einer Stichverletzung in den Unterbauch. Gegen 17.20 Uhr hielten sich mehrere LKW-Fahrer am Rasthof Bruchsal-Ost auf und konsumierten gemeinsam alkoholische Getränke. Im Verlauf des Abends kam es dann zunächst zu verbalen Streitigkeiten die im Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Hierbei wurde ein 34-Jähriger Mann durch einen Messerstich in den Unterbauch so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei konnte noch vor Ort einen 20- und ein 21-jährigen LKW-Fahrer ermitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung, durften die beiden Tatverdächtigen jedoch wieder gehen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4132458