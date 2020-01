Bruchsal – Alfa-Fahrer missachtet Vorfahrt

Anzeige

Bruchsal (ots) – Ein Alfa-Fahrer hat am Mittwochnachmittag die Vorfahrt eines Nissan-Fahrers missachtet, weshalb es in der Straße Am alten Güterbahnhof zum Unfall kam. Der Unfallverursacher war mit seinem Alfa gegen 15.10 Uhr zunächst auf der Nelly-Sachs-Straße in Richtung Am alten Güterbahnhof unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links auf die Straße Am alten Güterbahnhof abbiegen, missachtete hierbei aber die Vorfahrt des von rechts kommenden Nissan-Fahrers. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen die bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt wurden. Der Alfa war nach dem Unfall jedoch nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden dürfte einige tausend Euro betragen.

