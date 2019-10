Bruchsal – Alkoholisierter Autofahrer rammt zweimal Opel

Anzeige

Bruchsal (ots) – Gleich zweimal fuhr am Mittwoch gegen 20:45 Uhr ein alkoholisierter 52-Jähriger mit seinem Geländewagen in der Bruchsaler Talstraße rückwärts und beschädigte einen Pkw.

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Talstraße in Richtung der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. Als er kurz vor der Kreuzung an dem vor einem Geldinstitut parkenden 52-Jährigen vorbeifahren wollte, setzte jener vom Gehweg her zurück und stieß mit dem Heck gegen den Pkw des 38-Jährigen. Nach dem man festgestellt hatte, dass wohl kein Schaden entstanden war, setzten sich die beiden wieder in ihre Fahrzeuge um die Fahrt fortzusetzen.

Jedoch setzte der Geländewagen-Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholeinwirkung erneut auf die gleiche Weise zurück, sodass es nun doch zum Sachschaden kam. Darauf hinderte der 38-Jährige den Unfallverursacher an einer Weiterfahrt, indem er dessen Fahrertür öffnete, die Handbremse zog und den Motor abstellte. Anschließend verständigte er die Polizei.

Vor Ort nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 52-Jährigen wahr, außerdem schwankte der Fahrer stark. Daher ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Den Führerschein behielten die Polizisten ein.

Insgesamt war bei dem zweiten Zusammenstoß ein Sachschaden von 2.500 Euro entstanden.

