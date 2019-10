Bruchsal – Alter Heizofen in Brand geraten

Anzeige

Bruchsal (ots) – Ein alter Heizofen verursachte am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr einen Brand in einem Wohnhaus in der Hildastraße. Grund für das Feuer könnte Öl gewesen sein, das sich über die Sommermonate auf dem Boden des Ofens angesammelt hatte und nun in Brand geriet. Da der Brand durch die Feuerwehr rasch gelöscht wurde, konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten und die Bewohner blieben unverletzt.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

