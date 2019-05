Bruchsal: Anwohner verhindert Fahrraddiebstahl

Anzeige

Zu einem versuchten Fahrraddiebstahl kam es am frühen Montagmorgen in der Bruchsaler Peter-und-Paul Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand verließ der 24-jährige Geschädigte seine Wohnung und wollte in die offenstehende Garage laufen.

Hier begegnete er zwei männlichen Personen, die sich an den verschlossenen Rädern des Nachbarn zu schaffen machten. Bevor der junge Mann die zwei Unbekannten ansprechen konnte, schlug einer der Täter unvermittelt zwei Mal mit einem harten Gegenstand auf den Mann ein. Glücklicherweise wurde dabei nur leicht verletzt.

Im Anschluss flüchteten die Diebe ohne Beute in Richtung Pauluskirche. Die Männer waren beide circa 180 cm groß, 25 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden führte einen auffallend großen Camper Rucksack mit sich.

Hinweise gesucht

Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer (7251) 7260 melden können. ots/BNN