Bruchsal – Arbeiter von Dach gestürzt

Bruchsal-Untergrombach (ots) – Bei Arbeiten am Dach einer in der Straße „Im Schollengarten“ gelegenen Firma in Untergrombach ist am Dienstag gegen 09.30 Uhr ein 57 Jahre alter Arbeiter durch eine Dachluke mehrere Meter zu Boden gestürzt. Unter Einsatz eines Rettungshubschraubers kam der Mann mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in eine Spezialklinik. Beamte des Polizeireviers Bruchsal haben die Ermittlungen hierzu aufgenommen und einen Vertreter des Landratsamtes hinzugezogen.

