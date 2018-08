Tätliche Auseinandersetzung am Bruchsaler Bahnhof

Anzeige

Am Donnerstag, gegen 23:30 Uhr, ging ein etwa 20-jähriger Tatverdächtiger mit seinem Komplizen auf einen 22-jährigen Syrer sowie dessen 19-jährigen türkischen Kumpel los. Der Vorfall ereignete sich im Eingangsbereich des Bruchsaler Bahnhofs.

Der 22-jährige wurde im Anschluss aufgrund einer leichten Schnittwunde und einer Prellung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Nach aktuellem Stand war einer der beiden Tatverdächtigen zunächst alleine unterwegs und äußerte sich in aggressiver Art und Weise gegenüber den Geschädigten. Im Anschluss lieferten sich die drei Personen ein Wortgefecht, bis der Tatverdächtige plötzlich dem 20-Jährigen ins Gesicht schlug.

Der Tatverdächtige flüchtete, kehrte jedoch kurze Zeit später mit einem Komplizen zurück. Die beiden Geschädigten wurden nun in arabischer Sprache beleidigt und bedroht. Einer der beiden Tatverdächtigen zog nun seinen Gürtel aus der Hose und versuchte den 19-Jährigen zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Der hinzugekommene Tatverdächtige fuchtelte mit zwei Messern vor dem 22-Jährigen herum und erwischte diesen am Unterarm. Es kam zu einer kleinen Schnittwunde ohne Blutungen. Im Anschluss flüchteten beide Tatverdächtige in Richtung Innenstadt.

Die Ermittlungen bezüglich der Tatverdächtigen sind am Laufen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter 07251 7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4037461