Bruchsal/BAB A5 – Zwei Verkehrsunfälle verursachen Stau

Karlsruhe (ots) – Zwei Verkehrsunfälle am Freitagmorgen auf der BAB A5 in Höhe Bruchsal verursachten längeren Stau. Gegen 06.10 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Opel mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Plötzlich zog das Schwerfahrzeug nach links auf die Fahrbahn des Opelfahrers. Dieser konnte einen Unfall nicht mehr vermeiden und stieß gegen die Hinterachse des Sattelzuges. Der Opel prallte daraufhin gegen die linke Betonleitwand, schleuderte im Anschluss über die gesamte Fahrbahn und kam an der Leitplanke des Verzögerungsstreifens zur Tank- und Rastanlage zum Stillstand. Der entstanden Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall bildete sich zunächst ein Stau bis zur Anschlussstelle Bruchsal. Dort fuhr gegen 06.15 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Mietwagen auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw nach links geschleudert und streifte einen auf dem linken Fahrtreifen fahrenden VW. Der 51-Jährige, sowie der VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird hier auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

