Bruchsal – Baucontaineraufbruch auf Firmengelände

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am späten Mittwochabend in einen Baucontainer einer Firma in der Karlsruher Straße in Bruchsal gewaltsam eingedrungen. Gegen 21.45 Uhr verschaffte sich der Eindringling gewaltsam Zutritt in den Baucontainer, in dem er einen Rollladen abriss und die dahinter befindliche Scheibe einfach einschlug. Im Inneren öffnete er Schränke sowie Schubladen und nahm Bargeld von über hundert Euro an sich. Mit seiner Beute verschwand er bislang unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Natursteinhandels verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07251-7260 zu melden.

