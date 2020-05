Bruchsal – Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Anzeige

Bruchsal-Helmsheim (ots) – Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montag gegen 14 Uhr in der Maulbronner Straße in Bruchsal-Helmsheim ereignet hat, wurde eine 25 Jahre alte Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei 2.500 Euro.

Ein 39-jähriger Autofahrer war auf der Bundesstraße 35 von Bruchsal in Richtung Bretten unterwegs. Vor der Ortsausfahrt Helmsheim war er der verkehrsbedingt haltenden Pkw-Fahrerin aufgefahren.

