Bruchsal- Beim Wenden von Motorradfahrer übersehen

Bruchsal (ots) – Weil er zu spät bemerkte, dass er auf der Bundesstraße 35A in die falsche Richtung unterwegs war, wollte ein 81-jähriger Suzuki-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf dem Einfädelungsstreifen, den er von der Landesstraße 556 her kommend befahren hatte, wenden. Ein herannahender 31-jähriger Motorrad-Fahrer sah das noch teils querstehende Fahrzeug zu spät und kollidierte trotz Vollbremsung mit dem Suzuki. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 31-Jährige in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die Straße war bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt.

