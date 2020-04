Bruchsal – Betrunkener Autofahrer fährt in einen Graben

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Autofahrer fuhr am Samstagabend auf der Kreisstraße 3504 zwischen Gondelsheim und Obergrombach mit über 2,5 Promille in einen Graben. Glücklicherweise blieb der 57-Jährige dabei unverletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte der Mann, gegen 23.20 Uhr, auf der K 3504 in Höhe eines Wirtschaftsweges sein Fahrzeug wenden und fuhr dabei, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, in einen dortigen Graben. In der Folge stellte er sich auf die Straße, hielt einen Verkehrsteilnehmer an und bat diesen um Hilfe.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Bruchsal starker Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 57-Jährige erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

