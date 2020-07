Bruchsal-Büchenau – 16-Jährige am Baggersee sexuell belästigt

Anzeige

Bruchsal-Büchenau (ots) – Eine 16-Jährige ist am Freitagabend am Ufer des Büchenauer Baggersees von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Der mit einer sogenannten Camouflage-Hose und gleichartigem T-Shirt bekleidete Täter führte zunächst sexuelle Handlungen an sich durch. Als die Jugendliche nach einem kurzen Badestopp im Bikini bekleidet ihre am Strand abgelegten Kleidungsstücke an sich nahm und die Örtlichkeit verlassen wollte, wurde sie von dem Mann unsittlich mit den Händen an Brust und Hintern berührt.

Der Unbekannte wird auf 40 bis 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Er trägt sehr kurzgeschnittenes, blondes Haar und einen Dreitagebart. An der rechten Augenbraue hat er ein Piercing. Neben der Tarnkleidung trug er schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal ermittelt hierzu und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem beschriebenen Täter, die der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 entgegennimmt.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4643949 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4643949