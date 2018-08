Bruchsal – Einbruch in Bäckerei

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei in Bruchsal eingebrochen und haben dabei Wechselgeld im Wert von einigen hundert Euro erbeutet.

Zwischen 20:15 und 01:30 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster der in der Judengasse gelegenen Bäckerei und gelangten anschließend in einen Nebenraum sowie in den Verkaufsraum. Dort suchten sie offenbar gezielt nach Bargeld und nahmen das dabei vorgefundene Wechselgeld an sich, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

