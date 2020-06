Bruchsal – Einbruch in ein Fachgeschäft

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag gegen 02:40 Uhr in ein Fachgeschäft in der Bruchsaler Kaiserstraße ein. Hierzu wurde die Glaseingangstür aufgebrochen. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume. Nach aktuellem Stand wurden zwei hochwertige Fachgeräte entwendet. Der genau durch den Einbruch entstandene Sach- und Diebstahlschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/726-0, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

