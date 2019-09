Bruchsal – Einbruch in eine Bäckereifiliale

Anzeige

Bruchsal (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 04:45 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Industriestraße in Karlsdorf-Neuthard ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde Bargeld im Wert von etwa 150 Euro.

Die Diebe schlugen auf bislang unbekannte Art und Weise eine neben der Eingangstür liegende Fensterscheibe ein und stiegen anschließend in das Gebäude ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Schließlich stießen die Einbrecher auf einen Tresor, welchen Sie aus der Wand rissen, und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut die Flucht.

Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07251/7260 zu melden.

