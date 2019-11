Bruchsal – Einbruch in Firma

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Sonntagabend in ein Firmengebäude in Bruchsal eingebrochen, wurden dabei aber durch die Alarmanlage von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gegen 18:30 Uhr gewaltsam ein Fenster des in der Industriestraße gelegenen Firmengebäudes. Anschließend wollten die Täter offenbar mehrere Baumaschinen entwenden. Dabei lösten sie jedoch den Alarm aus, weshalb die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen und ohne Beute flüchteten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

