Bruchsal – Einbruch in Tabakwarengeschäft

Bruchsal (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 03:10 Uhr verschafften sich zwei männliche Täter gewaltsam Zutritt zu einem Tabakgeschäft in der Schloßstraße. Nachdem die Diebe aus dem Laden sämtliche Zigaretten entwendet hatten, verließen sie das Geschäft in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 entgegen.

