Bruchsal – Einbruch in Tankstelle

Bruchsal (ots) – Bislang unbekannte Täter schafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, in der Heidelberger Straße in Bruchsal Zutritt zu den Toilettenräumlichkeiten einer Tankstelle. Der anschließende Versuch über die Toiletten in den Lagerraum zu gelangen scheiterte offenbar, so dass die unbekannten Täter die Flucht ergriffen. Nach aktuellem Stand wurde kein Diebesgut entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden, welcher bislang noch nicht beziffert werden konnte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4329083