Bruchsal – Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter ist am frühen Dienstagmorgen in eine Wohnung in Bruchsal eingebrochen und wurde dabei vom Bewohner überrascht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter kurz nach 03:00 Uhr zunächst Zugang zu dem in der Prinz-Wilhelm-Straße gelegenen Mehrfamilienhaus. Anschließend gelangte er auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung des zu diesem Zeitpunkt noch schlafenden Geschädigten.

Im weiteren Verlauf durchsuchte der Dieb die Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen und nahm dabei einen Geldbeutel sowie ein Mobiltelefon an sich. Durch die entstandenen Geräusche erwachte der Wohnungsbewohner aus seinem Schlaf und bemerkte schließlich den Eindringling. Als der Einbrecher auf den unliebsamen Zeugen aufmerksam wurde, flüchtete er über die Wohnungstür in den Hausflur. Dabei warf er ein zuvor an sich genommenes Konservenglas mit Kleingeld sowie eine Fernbedienung nach dem ihn verfolgenden Geschädigten. Hierdurch erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Letztlich konnte der Unbekannte seinen Verfolger abhängen und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde als etwa 180 cm groß mit dunklen Haaren beschrieben. Er war dunkel gekleidet, vermutlich mit einem schwarzen Jogginganzug.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/6660 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4342047