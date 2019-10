Bruchsal – Eisenbahnbetriebsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Anzeige

Bruchsal (ots) – Zu einem Eisenbahnbetriebsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person kam es am 23.10.2019, gg. 19.51 Uhr, in Bruchsal, Tunnelstraße, dortige Haltestelle. Nach bisherigen Ermittlungen stand zu o. a. Zeitpunkt ein Güterzug an der Haltestelle und wartete auf die Freigabe seiner Weiterfahrt. Der spätere Geschädigte kam mit einem Freund aus einem dortigen Jugendtreff und entschloss sich mit diesem auf den Zug aufzusteigen. Während der Freund absprang, stieg der 16-jährige Geschädigte weiter auf das Dach eines Waggons und wurde durch die Spannung der Oberleitung erfasst. Der Abstand betrug ca. ein Meter. Es entstand ein Lichtbogen und der brennende Geschädigte fiel auf den Bahnsteig. Hier wurde er durch Anwesende gelöscht. Ein dort wohnender Arzt übernahm die Erstversorgung. Nach eintreffen des Notarztes wurde der Geschädigte mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen verbracht. Bei dem Jugendlichen sind über 50 % der Hautoberfläche verbrannt. Es besteht akute Lebensgegfahr.

Im Moment werden die Ermittlungen durch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe geführt.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum in Absprache mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4412751