Bruchsal – Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Radfahrer am frühen Montagmorgen bei einem Unfall wegen eines Hindernisses auf dem Radweg zwischen der Kreisstraße 3526 und Bundesstraße 35a bei Bruchsal zu.

Der Mann war gegen 02:00 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg zwischen Ubstadt und Bruchsal unterwegs. Etwa in Höhe der Einfahrt zur Mülldeponie lag ein zirka 120 m langes Plastikleerrohr, teilweise mitten auf der Fahrbahn. Der 52-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit dem Vorderreifen dagegen. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Nach Erstbehandlung durch Rettungssanitäter konnte er seine Fahrt jedoch fortsetzen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Da an der Örtlichkeit gerade Arbeiten für die Verlegung einer Stromleitung erfolgen, muss davon ausgegangen werden, dass das neben der Fahrbahn verlegte Rohr durch einen unbekannten Täter mutwillig auf die Fahrbahn des Radweges gelegt wurde. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/726-0 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4575457