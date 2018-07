Bruchsal – Frau von Pärchen beraubt

Karlsruhe (ots) – Eine 52-Jährige wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Raubes in Bruchsaler Moltkestraße. Die Frau war gegen 18.45 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr ein bekannter 47-Jähriger mit seiner Begleiterin entgegenkamen. Es entwickelte zunächst ein verbaler Streit zwischen der Begleiterin des Mannes und der 52-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlugen dann beide auf die Frau ein und rissen ihr die Handtasche von der Schulter. Beide flüchteten dann auf der Durlacher Straße in Richtung Innenstadt. Der 47-Jährige konnte am Abend an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

