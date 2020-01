Bruchsal- Fußgängerin von Güterzug überrollt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kam es in Bruchsal zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Güterzug und einer Frau.

Gegen 02:30 Uhr überquerte eine bislang unbekannte Frau den Bahnübergang in Heidelsheim von der Merianstraße kommend in Richtung Gochsheimer Straße. Dabei wurde sie von einem von rechts kommenden Güterzug erfasst. Die Unbekannte erlag sofort den folgeschweren Verletzungen des Zusammenstoßes. Der Grund für diesen tragischen Unfall ist bislang nicht bekannt und bedarf weiteren Ermittlungen. Auch die Frage, um wen es sich bei der Frau handelt ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Der betroffene Bahnübergang wurde nach einer mehrstündigen Sperrung gegen 05:00 Uhr wieder freigegeben.

Linda Kraft, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4486833 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4486833