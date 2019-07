Bruchsal – Fußgängerin von PKW überrollt und schwer verletzt

Anzeige

Bruchsal (ots) – Am Samstag fuhr gegen 09:40 Uhr ein 81-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug auf den Parkplatz eines Discounters in der Stegwiesenstraße in Bruchsal. Hier versuchte er in eine Parktasche direkt vor dem Ein-/Ausgang des Geschäfts einzuparken. Aufgrund eines Bedienfehlers erfasste er eine 77-jährige Frau, welche gerade ihren Einkaufswagen zurückbringen wollte. Das Fahrzeug kam erst direkt vor der Eingangstüre zum Stehen. Die Mitarbeiter erkannten die Situation sofort und konnten mit einem Hubwagen den PKW anheben, um die Frau unter dem Fahrzeug zu befreien. Diese kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

