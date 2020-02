Bruchsal – Gartenhäuser aufgebrochen

Anzeige

Bruchsal (ots) – Zwei Gartenhütten wurden vergangene Woche zwischen Montag und Samstagmorgen in Bruchsal „Unterer Weiherberg“ aufgebrochen und durchwühlt. Gestohlen wurde nur eine angebrochene Flasche Schnaps im Wert von fünf Euro, der verursachte Schaden liegt etwa bei 70 Euro.

In der Zeit zwischen Dienstag und Samstag drangen Unbekannte in ein Gartenhäuschen am „Schwabberg“ unter Aufhebeln eines Vorhängeschlosses ein. Offenbar kam nichts abhanden. Hier liegt der Aufbruchschaden bei etwa 100 Euro.

Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Bruchsal unter 07251-7260 in Verbindung zu setzen.

