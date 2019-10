Bruchsal-Heidelsheim – Zeugen nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr gesucht

Anzeige

Bruchsal-Heidelsheim (ots) – Zwei Verkehrsteilnehmer gerieten am Freitagmorgen in Heidelsheim in Streit. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 08.30 Uhr, in der Merianstraße unterwegs, als er hinter sich einen 47-jährigen Pkw-Fahrer bemerkt. Dieser sei dem 37-Jährigen sehr dicht aufgefahren. Auch als der 37-Jährige in die Badener Straße abbog, folgte ihm der 47-Jährige, ohne den Abstand zu vergrößern. Im verkehrsberuhigten Bereich hielt der 37-Jährige an, um den 47-Jährigen zur Rede zu stellen. Der 47-Jährige hielt ebenfalls an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Beim Aufeinandertreffen hätte er dem 37-Jährigen dann unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzt. Der 47-Jährige gab jedoch seinerseits an, dass der 37-Jährige auf ihn losgegangen sei. Da der Vorfall von mehreren Personen beobachtet wurde, bittet die Polizei nun diese Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251-7260 in Verbindung zu setzen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4410099