Bruchsal – Hoher Sachschaden durch Graffiti-Sprayer

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Untergrombach. Auf der Schulstraße wurden Verkehrszeichen sowie ein Schaukasten für amtlichen Mitteilungen mit schwarzer Farbe besprüht. In der Obere Schulstraße wurde auf eine Fassade in großen Buchstaben das Wort „Kurwa“ gesprüht. In der Bachstraße wurde ein Zigarettenautomat fast gänzlich mit Farbe besprüht. Das Kennzeichen eines geparkten Pkw in der Bachstraße und das Kennzeichen eines in der Obere Kelterstraße abgestellten Anhängers wurden komplett mit schwarzer Farbe unkenntlich gemacht. Mit Schriftzügen und Zeichen wurde eine Fassade in der Mühlstraße beschädigt. Auch in der Tullastraße wurde das Kennzeichen eines geparkten Pkw mit schwarzer Farbe besprüht. Wer in der Nacht zum Sonntag in Untergrombach verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

